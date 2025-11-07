Азербайджан и Словакия обсудили перспективы военного сотрудничества

7 ноября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся в нашей стране заместителем премьер-министра и министром обороны Словацкой Республики Робертом Калиняком.

Как сообщили Day.Az в Минобороны, поприветствовав словацкого гостя, министр обороны выразил удовлетворение видеть его в Азербайджане. Генерал-полковник З.Гасанов подчеркнул важность развития сложившегося двустороннего военного сотрудничества.

Поблагодарив за тёплый приём и оказанное гостеприимство, Роберт Калиняк поздравил своего коллегу с пятой годовщиной Победы в Отечественной войне. Была отмечена важность взаимных визитов для расширения двусторонних военных связей.

В ходе встречи стороны также обсудили текущее состояние и перспективы военного, военно-технического и военно-образовательного сотрудничества, провели обстоятельный обмен мнениями по ряду вопросов из сферы обороны, представляющих взаимный интерес.