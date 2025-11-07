https://news.day.az/society/1793770.html В Баку проходит конференция на тему "Правильное применение норм азербайджанского литературного языка в медиа" - ФОТО В Баку начала работу конференция на тему "Правильное применение норм азербайджанского литературного языка в медиа". Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, конференция организована Агентством развития медиа Азербайджанской Республики совместно с Советом по прессе Азербайджана.
Цель конференции, организованной в Центральной научной библиотеке Национальной Академии наук Азербайджана, - содействовать свободному и правильному использованию азербайджанского языка в медиасреде в соответствии с литературными нормами, развитию языковой культуры и повышению стандартов речи в СМИ.
Новость обновляется
