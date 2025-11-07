В Баку проходит конференция на тему "Правильное применение норм азербайджанского литературного языка в медиа"

В Баку начала работу конференция на тему "Правильное применение норм азербайджанского литературного языка в медиа".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, конференция организована Агентством развития медиа Азербайджанской Республики совместно с Советом по прессе Азербайджана.

Цель конференции, организованной в Центральной научной библиотеке Национальной Академии наук Азербайджана, - содействовать свободному и правильному использованию азербайджанского языка в медиасреде в соответствии с литературными нормами, развитию языковой культуры и повышению стандартов речи в СМИ.

