Уиткофф заявил о прогрессе в урегулировании украинского кризиса

Конфликт в Украине представляется непростым для разрешения, однако в его урегулировании наблюдается определенный прогресс.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

"Я чувствую, что прогресс достигается, но полагаю, что это сложный конфликт", - сказал он в ходе выступления на бизнес-форуме в Майами (штат Флорида).

Уиткофф указал, что предстоит "проделать много работы в вопросе протоколов безопасности для Украины", и добавил, что для встречи на высшем уровне "должно пройти много обсуждений технических команд".