Оператор IGB подписал соглашение о запуске двух новых маршрутов для поддержки Украины

Независимый оператор системы газотранспортировки ICGB, управляющий интерконнектором Греция-Болгария (IGB), присоединился к региональным партнёрам в подписании соглашения о запуске двух новых маршрутных продуктов, направленных на поддержку Украины.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в компании.

"Инициатива также представляет собой важный шаг в развитии Вертикального газового коридора. Операторы газотранспортных систем (ТСО) договорились о создании маршрутов Route 2 и Route 3, призванных укрепить энергетическую безопасность, региональную связанность и интеграцию рынков Юго-Восточной и Восточной Европы. Решение было подписано в рамках конференции "Партнерство по трансатлантическому энергетическому сотрудничеству" (P-TEC) в Афинах, после чего новые пакетные продукты будут направлены на утверждение национальным энергетическим регуляторам", - говорится в сообщении компании.

Как отмечается, маршруты Route 2 и Route 3 предназначены для транспортировки природного газа из СПГ-терминала в Александруполисе и Трансадриатического газопровода (TAP) через интерконнектор Греция-Болгария (IGB) далее по Трансбалканскому газопроводу, через Румынию и Молдову в Украину.

Соединяя южноевропейские точки входа с восточными рынками, эти маршруты превращают IGB в ключевую ось транспортировки СПГ и каспийского газа на север, усиливая энергетическую устойчивость региона. Это обеспечит важные альтернативные источники и маршруты поставок в соответствии с твёрдой позицией ЕС по постепенному отказу от российского газа и позволит осуществлять поставки СПГ из США и других стран-производителей.

"Создание маршрутов Route 2 и Route 3 дополняет успешный запуск Route 1, состоявшийся ранее в этом году, и, как ожидается, существенно повысит устойчивость газоснабжения по всему региону. Предлагая несколько конкурентных продуктов пропускной способности через единую аукционную платформу (RBP), инициатива обеспечивает гибкость и непрерывность транспортировки газа, даже в сложных условиях", - сказали в ICGB.

В совместном письме регуляторам операторы предложили сделать маршруты Route 2 и Route 3 доступными с декабря 2025 года по апрель 2026 года, синхронизировав их сроки с действием Route 1. Этот период позволит операторам, регуляторам и участникам рынка оценить эффективность новых маршрутов на практике и внести необходимые корректировки для повышения их эффективности и рыночной ценности.

"Скоординированные действия ICGB и операторов газотранспортных систем Греции (DESFA S.A.), Болгарии (Bulgartransgaz EAD), Румынии (Transgaz S.A.), Молдовы (Vestmoldtransgaz SRL) и Украины (GTSOU LLC) полностью соответствуют стратегии Европейской комиссии по диверсификации газовых маршрутов и постепенной замене российского газа поставками СПГ и каспийского происхождения. Реализация этих маршрутов, сопровождаемая существенным снижением тарифов, повысит способность Европы доставлять природный газ туда, где он наиболее необходим, - укрепляя энергетическую солидарность и поддерживая Украину в обеспечении энергетической стабильности", - сказали в компании.