График работы банков Азербайджана в праздничные дни

В нерабочие дни с 8 по 11 ноября ряд филиалов и отделений банков, а также ООО "Азерпочт" и обменные пункты продолжат работу.
Как передает Day.Az, об этом Trend сообщает со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.
Отмечено, что данное решение принято для обеспечения бесперебойного доступа к услугам обмена валюты для туристов и граждан, посещающих страну в праздничные дни.
В целом в указанный период будут работать 166 пунктов обслуживания 15 банков (в том числе девять круглосуточных пунктов четырех банков), 68 филиалов ООО "Азерпочт" и семь лицензированных пунктов обмена валюты.
График работы в праздничные дни:
