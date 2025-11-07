TAP Italia вновь подтвердила соответствие экостандартам ЕС

Компания TAP Italia успешно продлила действие европейской экологической сертификации, подтвердив соответствие строгим стандартам экологического менеджмента ЕС.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на консорциум TAP AG.

Продление сертификата последовало после представления обновлённого Отчёта об экологической декларации TAP Italia на 2025-2027 годы в Комитет по экоаудиту и экомаркировке ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). Новый документ включает обновлённые ключевые показатели экологической эффективности, отражает достигнутые улучшения на объектах компании в Италии, а также определяет цели на предстоящий трёхлетний период.

TAP Italia получила свою первую экологическую сертификацию 12 июля 2024 года после подачи соответствующих отчётов, начиная с 2022 года. В 2025 году компания успешно прошла процедуру продления сертификата, срок действия которого теперь распространяется до июня 2028 года.

Эта система сертификации является добровольной инициативой Европейского союза, направленной на постоянное повышение экологической эффективности организаций и прозрачное информирование заинтересованных сторон о достигнутых результатах.

Продление сертификации отражает неизменную приверженность TAP принципам экологической ответственности, соблюдению нормативных требований и прозрачному мониторингу деятельности во всех странах, где реализуется проект.