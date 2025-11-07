В Азербайджане объявлен набор женщин-саперов

Команда "Общественной акции против мин" Международного фонда евразийской прессы (МФЕП), действующая на освобожденных территориях, объявила о наборе женщин на должности саперов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, к кандидатам предъявляются следующие требования:

- гражданство Азербайджанской Республики;

- женщины в возрасте от 18 до 30 лет;

- физическое и психическое здоровье;

- ответственность, дисциплинированность, умение работать в коллективе;

- отсутствие судимости и фактов привлечения к уголовной ответственности;

- отсутствие зависимости от наркотических и психотропных веществ.

Условия и льготы:

- конкурентоспособная заработная плата и премии за эффективную работу;

- ежедневное обеспечение питанием, спецодеждой и жильем;

- заработная плата - 1000 манатов;

- график работы: 5 дней в неделю (с 08:00 до 17:00);

- работа по субботам и воскресеньям оплачивается в двойном размере.

Заинтересованные кандидаты могут направить копию удостоверения личности и резюме (биографию) на электронную почту [email protected] или по WhatsApp-номеру 051 215 08 80.

Крайний срок подачи документов - 13 ноября 2025 года.