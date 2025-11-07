В Азербайджане объявлен набор женщин-саперов
Команда "Общественной акции против мин" Международного фонда евразийской прессы (МФЕП), действующая на освобожденных территориях, объявила о наборе женщин на должности саперов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, к кандидатам предъявляются следующие требования:
- гражданство Азербайджанской Республики;
- женщины в возрасте от 18 до 30 лет;
- физическое и психическое здоровье;
- ответственность, дисциплинированность, умение работать в коллективе;
- отсутствие судимости и фактов привлечения к уголовной ответственности;
- отсутствие зависимости от наркотических и психотропных веществ.
Условия и льготы:
- конкурентоспособная заработная плата и премии за эффективную работу;
- ежедневное обеспечение питанием, спецодеждой и жильем;
- заработная плата - 1000 манатов;
- график работы: 5 дней в неделю (с 08:00 до 17:00);
- работа по субботам и воскресеньям оплачивается в двойном размере.
Заинтересованные кандидаты могут направить копию удостоверения личности и резюме (биографию) на электронную почту [email protected] или по WhatsApp-номеру 051 215 08 80.
Крайний срок подачи документов - 13 ноября 2025 года.
