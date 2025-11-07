КНДР запустила ракету в сторону Японии

КНДР впервые за 16 дней запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря в знак протеста против санкций США.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство "Рёнхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

"Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету в Восточное море", - говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов.

Агентство отмечает, что это первый запуск северокорейской баллистической ракеты с 22 октября и седьмой в этом году. Кроме того, это второй запуск с момента инаугурации администрации Ли Джэ Мёна.

"Рёнхап" расценивает это как ответную реакцию на недавнюю серию санкций против Пхеньяна, введенных правительством США.