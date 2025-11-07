Автор: Лейла Таривердиева

Шестого ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял находящуюся в Баку делегацию НАТО.

В составе делегации - постоянные представители Турции, Греции, Венгрии, Монтенегро, Нидерландов, Северной Македонии, Норвегии, Словакии, Словении, Швеции, Чехии, Португалии и Испании при НАТО, а также заместители постоянных представителей США и Франции при блоке.

На встрече говорилось о взаимодействии Азербайджана с НАТО и роли этого сотрудничества в вопросах регионального развития, о заслугах страны в миротворческих операциях альянса. Президент Ильхам Алиев проинформировал гостей о том, что Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами Североатлантического блока и в этом контексте тесно сотрудничает с турецкой армией. Он также заявил, что Азербайджан достиг своей главной цели, освободив оккупированные территории, и теперь продолжает модернизацию армии.

Отношения Азербайджана с НАТО имеют более чем тридцатилетнюю историю и развиваются на основе взаимного уважения, интересов в сфере безопасности и стремления к миру и стабильности. База этого сотрудничества была заложена 4 мая 1994 года Гейдаром Алиевым с подписания рамочного документа "Партнерство во имя мира". Азербайджан стал одной из первых стран СНГ, наладивших сотрудничество с альянсом. Это стало важным шагом в укреплении международных позиций республики и позволило ей активнее участвовать в евроатлантических процессах и миротворческих миссиях.

Несмотря на то, что Азербайджан не стремится к членству в альянсе, сотрудничество с НАТО остается важной составляющей внешней политики страны. В ходе встречи в Баку особо подчеркивалось, что Азербайджан является ценным партнером НАТО и имеет определенные заслуги, приняв участие в операции "Решительная поддержка" в Афганистане.

Напомним, что операция "Решительная поддержка" миссия НАТО и их союзников в Афганистане началась 1 января 2015 года и продолжалась до 31 августа 2021 года. Азербайджан присоединился к операции в числе 39 других стран. На первом этапе наш контингент состоял из 94 военнослужащих, а с января 2018 года с целью увеличения вклада в миссию был увеличен до 120-ти. Азербайджанские военнослужащие осуществляли охрану международного аэропорта Кабула, а также занимали должности в соответствующих штабах. Когда США решили свернуть операцию, все иностранные контингенты покинули Афганистан. Справляться с наступившим хаосом остались только турецкие и азербайджанские военнослужащие. Наши миротворцы помогали в эвакуации иностранных граждан, сотрудников ООН и других международных организаций, спасали детей, старались регулировать сложную ситуацию в Кабульском аэропорту, когда тысячи афганцев осаждали самолеты, пытаясь бежать от правления Талибан. Азербайджанские военнослужащие осуществляли свою миссию, как писали в те дни зарубежные СМИ, достойно, беспристрастно и на высшем уровне.

Не случайно по завершении миссии на родине миротворцы были представлены к высоким воинским наградам.

Азербайджан внеc свой вклад в миссию НАТО в Афганистане не только воинским контингентом. Наша страна все годы миссии служила мультимодальным логистическим маршрутом, предоставляя транзитные возможности для перевозки грузов и военнослужащих. Этот маршрут стал важным транзитным узлом для доставки грузов и ротации войск НАТО, направлявшихся в Афганистан и возвращавшихся из него.

Запущенная в 2017 году железная дорога Баку-Тбилиси-Карс так же использовалась со стороны стран-членов НАТО для перевозок в Афганистан и обратно. Данная железная дорога внесла важный вклад в успех миссии "Решительная поддержка". А ведь в свое время США, напомним, были против осуществления этого проекта по той причине, что он обходил стороной Армению. Впоследствии БТК стала основным звеном мультимодального маршрута Лапис-Лазули и обеспечивала странам НАТО безопасные перевозки в Афганистан.

Примечательно, что прежняя администрация Белого дома после завершения операции в Афганистане немедленно разморозила 907-ю поправку, запрещающую помощь Азербайджану. Отвечая на соответствующий вопрос телеканала "Аль-Арабия", Президент Ильхам Алиев сказал: "Почему? Потому что мы им были нужны в Афганистане. Им нужно было наше небо, им нужно было наше море. Им нужна была железная дорога. Мы оказывали очень важную поддержку американской логистике и транспорту. Как только Байден сбежал из Афганистана, они снова ввели против нас санкции. Как можно быть настолько неблагодарным?!"

Адресаты этих заявлений, думается, их услышали. Нынешняя администрация США в лице Дональда Трампа сделала все, чтобы восстановить отношения с Азербайджаном. При том, что наша страна, как мы уже отметили, не проявляет интереса к вступлению в блок, в самой организации понимают значимость Азербайджана в самых разных аспектах. Взаимодействие Азербайджана и НАТО охватывает широкий спектр направлений - от военного и оборонного планирования до гражданских инициатив. На постоянной основе идет диалог и обмен мнениями по вопросам безопасности Южного Кавказа, борьбы с терроризмом, кибер- и энергетической безопасности. Последнее имеет особое значение, поскольку Азербайджан, располагаясь на пересечении ключевых транспортно-энергетических маршрутов, играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, а значит, и пространства НАТО.

Нежелание Баку отступать от политики неприсоединения не создает никаких препятствий в его сотрудничестве с Североатлантическим блоком. Страна сохраняет стратегический баланс во внешней политике, поддерживая отношения как со странами НАТО, так и со странами ОДКБ. Эта равноудаленность позволяет Баку становиться комфортной площадкой для политического диалога разных полюсов.

Напомним, что Баку уже не раз становился площадкой для встреч представителей руководства НАТО и Вооруженных сил Российской Федерации.

В феврале 2017 года начальник Генерального штаба ВС США Джо Данфорд встретился в Баку со своим российским коллегой Валерием Герасимовым. Это была первая встреча в таком формате. В сентябре того же года председатель военного комитета НАТО генерал Петр Павел прибыв в Баку для встречи с начальником Генштаба ВС России Герасимовым. В апреле 2018 года Герасимов провел переговоры на бакинской площадке с главнокомандующим Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе Кертисом Скапаротти. А в июне 2019 здесь же состоялась встреча Герасимова с новым Главнокомандующим Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе Тодом Уолтерсом.

Азербайджан служил для НАТО и России нейтральной площадкой для построения диалога и обсуждения острых вопросов.

Не исключено, что в будущем Баку снова может послужить переговорной площадкой для противостоящих друг другу мировых сил. Азербайджан лучше многих знает цену войне и миру.