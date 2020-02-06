Встреча в Баку начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковника Валерия Герасимова и командующего войсками НАТО в Европе Тода Уолтерса позволит оживить отношения сторон и снизит напряженность. Об этом рассказал ФБА "Экономика сегодня" заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО Дмитрий Данилов, передает Day.Az.

Совет Россия-НАТО - главная структура и форум для развития сотрудничества и координации военно-политических действий между РФ и государствами-членами НАТО

"И в НАТО, и в России понимают, что в любой ситуации, тем более при укрепляющемся военном сдерживании, необходимо, во-первых, поддерживать диалог, и, во-вторых, укреплять стратегические коммуникации. Эти две вещи взаимосвязаны, поскольку развивать политические взаимоотношения только ради поддержания площадки бессмысленно - необходимо решать какие-то задачи. Но решить их невозможно без военного диалога", - прокомментировал эксперт.

Коммуникации на высоком уровне, продолжил Дмитрий Данилов, позволяют разбирать обоюдные задачи той и другой стороны, связанные с минимизацией материальных рисков от потенциалов взаимного сдерживания.

Риски растут: зачем России говорить с НАТО

Переговоры главы Генштаба ВС России Валерия Герасимова и главнокомандующего Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Тода Уолтерса обусловлены военно-политической обстановкой и постоянно растущими рисками.

"Непростая ситуация, возникшая из-за трансформации взаимного сдерживания, а также увеличение рисков и военной опасности, в том числе в виде непреднамеренных инцидентов, требуют диалога. В данном случае необходимо обеспечивать большую транспарентность в военно-политической ситуации в Европе, а также договариваться о снижении рисков" - уточнил собеседник.

С другой стороны, акцентирует внимание эксперт, нужно оценивать, насколько представителям обеих сторон удается поддерживать диалог и достигать тех или иных результатов.

Напомним, что заместитель главы Пентагона Джон Руда сообщил, что Соединенные Штаты Америки оснастили баллистические ракеты на подлодках боеголовками малой мощности W76-2. При этом в ведомстве Сергея Шойгу утверждают, что в результате принятия таких решений ситуация в сфере мировой стратегической стабильности только станет хуже, а риск начала ядерной войны будет значительно повышен.

Место встречи изменить нельзя: нейтральная площадка в Баку

Предыдущая встреча в формате Россия-НАТО состоялась в Баку 26 ноября 2019 года.

"Азербайджан является внеблоковым государством и не состоит в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Также его нет в числе претендентов на членство в международную общественную организацию, призванную укреплять сотрудничество народов стран Евроатлантического пространства. При этом Баку можно отнести к вполне удобному месту, которое не затрагивает международный контекст российско-западных взаимоотношений, связанных с факторами Центральной Азии, Ближнего Востока и Турции", - резюмировал Данилов.

Тайное собрание: повестка встречи генерала Герасимова с натовскими визави

Уровень отношений России и западного альянса снизился в 2014 году. С тех пор доверие между сторонами иссякло до такой степени, что послу России в НАТО Александру Грушко после сокращения штата посольства разрешено проходить в штаб-квартиру организации только с одним помощником.

"Тема очередной встречи одна - взаимное информирование и брифинги о снятии озабоченности из-за масштабных военных учений обеих сторон. Повестка рутинная, но очень важная. Ясно, что продолжение контактов возможно с какой-то новой повесткой, которая позволит говорить о результативном политическом диалоге в рамках совета Россия-НАТО", - объяснил Данилов.

В первую очередь, считает эксперт, российская сторона попробует выяснить, намерены ли в НАТО идти по пути восстановления отношений, которые в итоге приведут к ощутимому результату.

Заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО Дмитрий Данилов

"Россия уже подготовила свои предложения и оставила их на столе альянса. Несмотря на то, что они не афишируются, их значение очень высоко для Москвы. Однако реакции со стороны НАТО до сих пор не поступило. Думаю, что отвечать он должен только в диалоге с военными, тематика которого будет закрытой для широкой публики в Баку. Хотелось бы верить, что обсуждаться темы все-таки будут, что приведет к положительному сдвигу", - добавил собеседник.