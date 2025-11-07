Экс-премьеры Японии уснули на заседании парламента

Экс-премьеры Японии заснули на дебатах новоизбранного премьер-министра страны Такаити.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Во время дебатов в японском парламенте камеры запечатлели нескольких бывших премьер-министров, сидевших на заднем ряду: Таро Асо, Ёсихидэ Суга, Фумио Кисиду и Сигэру Исибу.

Все они сидели с закрытыми глазами.