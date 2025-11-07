https://news.day.az/world/1793727.html Экс-премьеры Японии уснули на заседании парламента - ВИДЕО Экс-премьеры Японии заснули на дебатах новоизбранного премьер-министра страны Такаити. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Во время дебатов в японском парламенте камеры запечатлели нескольких бывших премьер-министров, сидевших на заднем ряду: Таро Асо, Ёсихидэ Суга, Фумио Кисиду и Сигэру Исибу.
Все они сидели с закрытыми глазами.
