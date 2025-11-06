Мир балансирует на грани ядерной войны

Мир на фоне международной напряженности вновь балансирует на грани ядерной войны с ядерным шантажом и гонкой вооружений.

Как передает Day.Az, об этом пишет американская газета The Washington Post.

Издание напоминает, что у России появились ракеты с ядерной энергетической установкой "Буревестник", а также подводный аппарат "Посейдон".

Президент США Дональд Трамп в ответ объявил о возможности возобновлении ядерных испытаний в Штатах, напоминает WP.

"Одно совершенно ясно: гонка ядерных вооружений, ядерный шантаж и балансирование на грани ядерной войны вернулись в таком масштабе, какого не наблюдалось со времен окончания холодной войны, а точнее, с конца 1950-х - начала 1960-х годов", - говорится в сообщении.