Энергосотрудничество с Азербайджаном вносит значительный вклад в достижение целей ЕС

Энергетическое сотрудничество между Европейским союзом и Азербайджаном вносит значительный вклад в достижение цели ЕС, предусмотренной планом REPowerEU, по отказу от зависимости от импорта российских ископаемых энергоносителей, включая природный газ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил комиссар ЕС по вопросам энергетики и жилищного строительства Дан Йоргенсен в письменном ответе на вопрос, озвученный в Европарламенте.

"С 2021 года поставки газа из Азербайджана в ЕС по Южному газовому коридору (ЮГК) увеличились более чем на 40%. Важно отметить, что ЮГК напрямую связан исключительно с азербайджанскими газовыми месторождениями и не интегрирован с национальной газотранспортной системой Азербайджана. Следовательно, он не используется для транспортировки российского газа в ЕС", - отметил Йоргенсен.

По его словам, в 2023 году Азербайджан импортировал из России менее 1 миллиарда кубометров природного газа для внутреннего потребления.

"Объем этих импортов резко сократился в 2024 и 2025 годах. В то же время общий объём экспорта природного газа из Азербайджана превысил 25 миллиардов кубометров в 2024 году, из которых примерно половина была направлена на рынок ЕС. Разница между этими показателями наглядно демонстрирует масштаб различий", - добавил еврокомиссар.

Йоргенсен также подчеркнул, что Европейский союз продолжает активно поддерживать установление прочного мира между Арменией и Азербайджаном.

"Крайне важно, чтобы обе страны продолжали прогрессировать на пути к полноценной нормализации отношений. В этом контексте ЕС высоко оценивает парафирование 8 августа 2025 года в Вашингтоне текста двустороннего мирного договора между Арменией и Азербайджаном, что стало значительным прорывом в деле прекращения многолетнего конфликта. ЕС готов оказать содействие в реализации Вашингтонских соглашений", - отметил он.