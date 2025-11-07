https://news.day.az/society/1793734.html Сегодня в Азербайджане сокращенный рабочий день Сегодня в Азербайджане - сокращённый рабочий день. Как передает Day.Az, 8 ноября в Азербайджане отмечается День Победы. Согласно Трудовому кодексу, рабочий день, предшествующий празднику, сокращается на один час. Поэтому в пятницу, 7 ноября, продолжительность рабочего дня будет меньше на один час по сравнению с обычным графиком.
Сегодня в Азербайджане сокращенный рабочий день
Сегодня в Азербайджане - сокращённый рабочий день.
Как передает Day.Az, 8 ноября в Азербайджане отмечается День Победы.
Согласно Трудовому кодексу, рабочий день, предшествующий празднику, сокращается на один час. Поэтому в пятницу, 7 ноября, продолжительность рабочего дня будет меньше на один час по сравнению с обычным графиком.
Отметим, что 8 ноября - День Победы, а 9 ноября - День Государственного флага.
В соответствии с Трудовым кодексом и соответствующими решениями Кабинета Министров, так как обе даты выпадают на субботу и воскресенье, 10 и 11 ноября также будут нерабочими днями.
Первым рабочим днём после праздников станет 12 ноября.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре