Арестованного мэра Гюмри госпитализировали

Мэр Гюмри Вардан Гукасян, ранее арестованный по обвинению во взяточничестве, госпитализирован, его состояние ухудшилось в уголовно-исполнительном учреждении "Кентрон".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАССС, об этом сообщила его адвокат Заруи Постанджян.

"Сегодня, 6 ноября 2025 года, около 16:00 (совпадает с Баку - ред.) состояние здоровья мэра Гюмри Вардана Гукасяна, находившегося в ереванском уголовно-исполнительном учреждении "Кентрон", резко ухудшилось. Сотрудники пенитенциарного учреждения немедленно вызвали скорую медицинскую помощь, и Вардан Гукасян был доставлен в медицинский центр св. Григор Лусаворич", - сообщила Постанджян в Facebook.

При этом она добавила, что дополнительная информация о состоянии здоровья Гукасяна и дальнейших действиях будет предоставлена по мере необходимости.

20 октября утром силовики пришли с обысками в мэрию Гюмри. Позже Антикоррупционный комитет страны сообщил о задержании восьми лиц, в том числе и главы муниципалитета Вардана Гукасяна в рамках расследования дела о взяточничестве. Последний решением суда был арестован на два месяца. Несколько тысяч граждан пришли к муниципалитету, чтобы попытаться воспрепятствовать задержанию главы города. Гукасян был избран мэром Гюмри по списку Коммунистической партии Армении. Его избрание неоднократно подвергалось критике со стороны премьер-министра Никола Пашиняна, который указывал на необходимость "решения этого вопроса".