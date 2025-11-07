https://news.day.az/world/1793828.html Задержан экс-министр экономики Армении Экс-министр экономики Армении Ваан Керобян снова оказался под стражей. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию о задержании подтвердил брат бывшего министра Аветик Керобян. По его словам, после проведения обыска в доме Ваа́на Керобяна сотрудники правоохранительных органов увезли его в неизвестном направлении.
Экс-министр экономики Армении Ваан Керобян снова оказался под стражей.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию о задержании подтвердил брат бывшего министра Аветик Керобян.
По его словам, после проведения обыска в доме Ваа́на Керобяна сотрудники правоохранительных органов увезли его в неизвестном направлении.
Подробности дела и причины задержания пока не разглашаются.
