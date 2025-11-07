https://news.day.az/world/1793809.html Япония заявила протест Северной Корее Генсек японского кабмина Минору Кихара заявил, что Япония по дипломатическим каналам в Пекине заявила КНДР протест в связи с пуском баллистической ракеты. Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Kyodo.
"Мы считаем, что Северная Корея может продолжить провокационные действия, такие как запуск различных ракет, спутников и ядерные испытания", - сказал Кихара.
