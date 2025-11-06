Сахиба Гафарова встретилась с вице-президентом Турции

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с Вице-президентом Турецкой Республики Джевдетом Йылмазом в рамках 30-й сессии Конференции Сторон Рамочной Конвенции ООН об Изменении Климата, проходящей в городе Белен Федеративной Республики Бразилия.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на отдел прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Отметив на встрече высокий организационный уровень проведённой в Баку в прошлом году COP29, Джевдет Йылмаз сообщил, что в ходе COP29 были приняты важные решения. Он упомянул активное участие братской Турции в этом мероприятии.

Вице-президент Турецкой Республики, передав поздравления по случаю 8 ноября - Дня Победы, отметил, что в результате этой великой победы Азербайджан освободил свои земли от оккупации.

Как заметила спикер Милли Меджлиса, отношения между нашими дружескими и братскими странами развиваются в соответствии с принципом Великого Лидера Гейдара Алиева "Один народ, два государства"; она заявила, что наши братские страны поддерживают друг друга во всех вопросах. В ходе беседы была подчёркнута исключительная роль глав наших государств в достижении отношениями этого уровня, и было сказано, что их личная дружба и братство, политическая воля и решимость обеспечивают нынешний высокий уровень отношений.

На встрече обращалось внимание на вклад находящихся на высоком уровне взаимоотношений наших стран в сотрудничество и в рамках Организации Тюркских Государств, в том числе, в дальнейшее укрепление организации. Вместе с тем, отмечалась важность трёхстороннего саммита Азербайджан-Турция-Пакистан на фоне этих связей.

Подчеркнув, что диалог между парламентами имеет важное значение для дальнейшего углубления двусторонних отношений, собеседники выразили удовлетворение в этом ключе высоким уровнем связей между законодательными органами наших братских стран.

В ходе беседы говорилось, что процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией окажет положительное влияние на установление в регионе долгосрочного мира, стабильности и благополучия.