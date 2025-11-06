Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии открытия Саммита Лидеров COP30

Находящаяся с рабочим визитом в городе Белен Федеративной Республики Бразилия спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сегодня принимает участие в Саммите Лидеров в рамках 30-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на отдел прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Министр иностранных дел Федеративной Республики Бразилия Мауру Виейра приветствовал спикера парламента Азербайджана в Голубой Зоне.

Затем состоялась церемония открытия Саммита Лидеров COP30. На церемонии выступили Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, Генеральный Секретарь ООН Антониу Гутерриш и президенты и премьер-министры ряда других стран.

Отметим, что на COP30 собираются главы государств и правительств многих стран, министры и руководители международных организаций для обсуждения актуальных проблем и обязательств, связанных с изменением климата. Азербайджан на этом мероприятии представлен делегацией во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой. Предусмотрено выступление спикера парламента Азербайджана на Саммите.