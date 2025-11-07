https://news.day.az/world/1793709.html Один из участников встречи с Трампом упал в обморок В Белом доме пришлось приостановить мероприятие, в котором принимал участие президент США Дональд Трамп, после того, как другой его участник упал в обморок. Как передает Day.Az, в момент инцидента выступал гендиректор фармацевтической компании Eli Lilly Дэвид Рикс.
В Белом доме пришлось приостановить мероприятие, в котором принимал участие президент США Дональд Трамп, после того, как другой его участник упал в обморок.
Как передает Day.Az, в момент инцидента выступал гендиректор фармацевтической компании Eli Lilly Дэвид Рикс. Сзади него находился исполнительный директор другой фармкомпании Майк Дустдар, который внезапно начал придерживать кого-то из участников встречи.
Предположительно, это был представитель компании Novo Nordisk Гордон Финдлей, который потерял сознание. Сразу после инцидента представителей СМИ попросили покинуть Овальный кабинет.
