Один из участников встречи с Трампом упал в обморок

В Белом доме пришлось приостановить мероприятие, в котором принимал участие президент США Дональд Трамп, после того, как другой его участник упал в обморок.

Как передает Day.Az, в момент инцидента выступал гендиректор фармацевтической компании Eli Lilly Дэвид Рикс. Сзади него находился исполнительный директор другой фармкомпании Майк Дустдар, который внезапно начал придерживать кого-то из участников встречи.

Предположительно, это был представитель компании Novo Nordisk Гордон Финдлей, который потерял сознание. Сразу после инцидента представителей СМИ попросили покинуть Овальный кабинет.