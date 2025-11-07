Традиционные медиа должны гармонично сосуществовать с новыми форматами

Несмотря на развитие социальных сетей и стремительное распространение информации, традиционные медиа, включая печатную прессу, должны научиться гармонично сосуществовать с новыми форматами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал главный редактор газеты Şərq Акиф Ашырлы на панельной сессии "Правила использования азербайджанского языка в печатных и онлайн-СМИ: проблемы и пути их решения", состоявшейся сегодня в рамках конференции "Правильное применение норм азербайджанского литературного языка в медиа" в Баку.

По его словам, хотя азербайджанская пресса, особенно классические традиции, частично утратили свое влияние в эпоху социальных сетей, их значение по-прежнему велико:

"Считаю, что классические традиции СМИ должны сохраняться в Азербайджане. Газеты - это не просто средство информирования, это культура мышления. Пусть читательская аудитория становится меньше, но именно печатные издания являются опорой нашей национальной журналистской школы и информационной истории.

Сегодня важно искать новые подходы к поддержке газет и их деятельности. Возможностей много, но главная задача - сохранить способность печатной прессы ежедневно влиять на общественное мнение. В социальных сетях легко высказывать мнение, однако это не заменит ценности аналитического слова, написанного в газете. Мы должны бережно хранить эти традиции и передать их будущим поколениям".