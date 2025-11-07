Азербайджанская армия - предмет национальной гордости

Автор: Акпер Гасанов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня делегацию НАТО. И данный шаг стал важным политическим сигналом не только для региона Южного Кавказа, но и для всего евроатлантического пространства. Ведь в состав делегации вошли постоянные представители и заместители постоянных представителей 18 стран-членов Альянса, что само по себе подчеркивает высокий уровень интереса НАТО к дальнейшему развитию сотрудничества с Азербайджаном.

На встрече были затронуты ключевые элементы многолетнего взаимодействия: участие Азербайджана в операциях Альянса, расширение военно-технического сотрудничества, роль Баку в новой транспортно-логистической архитектуре региона, а также перспективы интеграции в систему коллективной безопасности евроатлантического пространства. Все это формирует новую фазу стратегического диалога между Азербайджаном и НАТО.

В связи с этим напомню, что активное участие Азербайджана в программах НАТО началось сразу после вступления нашей страны в организацию "Партнерство ради мира" в 1994 году. Наша страна последовательно демонстрировала, что строительство профессиональной армии и интеграция с западными стандартами - один из ключевых приоритетов государственной политики в сфере безопасности.

В итоге, на протяжении трех десятилетий Азербайджан принимал участие в многочисленных мероприятиях НАТО, осуществлял реформирование армии по стандартам Альянса, расширял политические консультации с Брюсселем, укреплял взаимодействие с ведущими странами блока - в первую очередь с Турцией. И данное сотрудничество никогда не ограничивалось символическими шагами: Азербайджан закрепил свою репутацию как надежного и конструктивного партнера.

Самым ярким примером ответственности Азербайджана перед международными обязательствами стала миссия в Афганистане. Азербайджанские военнослужащие участвовали в обеих ключевых операциях НАТО: ISAF (2002-2014), "Решительная поддержка" (2015-2021). Наши военнослужащие-миротворцы обеспечивали безопасность стратегических объектов, включая аэропорт Кабула, они покинули Афганистан, одними из последних, буквально закрыв миссию.

Кроме того, Азербайджан предоставлял логистические возможности своей территории, став важной частью Северной распределительной сети, через которую проходил транзит грузов НАТО. Благодаря всему этому наша страна заслужила уважение и признательность союзников. Не будучи, особо подчеркну, членом НАТО и не стремясь к полноценному членству в Альянсе.

Вряд ли будет преувеличением утверждение, что на текущий момент азербайджанская армия уже превосходит армии ряда стран-членов НАТО - особенно по уровню оснащения, реальному боевому опыту, организации командования и огневым возможностям. Мощь нашей армии основана на комбинации высокоточного оружия, беспилотных систем, сети разведки и современного штурмового компонента.

Неспроста же азербайджанская армия получила высокую оценку со стороны всевозможных военных экспертов и центров после 44-дневной войны 2020 года и антитеррористической операции 2023 года

Вот и Президент нашей страны, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев на сегодняшней встрече напомнил, что Азербайджан достиг своей главной исторической цели - полностью восстановил территориальную целостность и освободил земли от армянской оккупации. Эта победа стала итогом не только политической воли, но и системного развития оборонного потенциала.

Как известно, за последние 20 лет Азербайджан инвестировал в оборонный сектор десятки миллиардов долларов. По официальным данным, с начала 2000-х годов военный бюджет страны вырос более чем в 20 раз, а пиковые расходы достигали 5 млрд долларов ежегодно. Финансирование нашей армии превышало расходы Армении на весь госбюджет, включая социальные сферы.

Эти средства были направлены на модернизацию вооружений, развитие ВПК и беспилотных технологий, подготовку офицерского состава за рубежом, внедрение разведывательно-ударных систем, интеграцию с Турцией и партнерами по НАТО. Именно эта последовательность шагов позволила Азербайджану создать современную профессиональную армию, соответствующую лучшим мировым стандартам, добиться исторической военной победы и закрепить эти исторические результаты на дипломатическом уровне. И это тот фактор, с которым вынуждены считаться во всем мире - сейчас и в будущем.