У диабета первого типа нашли неожиданную пользу

Исследователи из Института диабета Helmholtz Munich обнаружили, что дети женщин, страдающих диабетом 1 типа, получают своеобразную эпигенетическую "защиту" от болезни. Она формируется еще в утробе матери и влияет на активность генов, связанных с иммунной системой.

Как передает Day.Az, работа опубликована в журнале Nature Metabolism.

Диабет 1 типа - аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система разрушает клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин. У детей родителей с этим диагнозом риск развития болезни выше в 8-15 раз. Однако уже давно известно, что дети матерей с диабетом болеют реже, чем дети отцов или братьев и сестер с тем же заболеванием.

Генетическая предрасположенность при этом одинакова, поэтому ученые предположили, что дело в эпигенетике - механизмах, которые регулируют активность генов без изменения самой ДНК. Такие изменения могут быть вызваны особенностями внутриутробной среды, включая болезни матери, питание или уровень стресса.

"Мы обнаружили изменения метилирования ДНК в нескольких генах, связанных с риском диабета 1 типа, у детей, рожденных от матерей с этим заболеванием", - рассказала профессор Сандра Хуммель, руководитель исследования.

Ученые изучили образцы крови 1752 детей в возрасте около двух лет, все они имели повышенный генетический риск диабета. Анализ показал, что у детей матерей с диабетом в эпигеноме наблюдались специфические "отметки" в ДНК - особенно в кластерe генов HOXA и в МНС-регионе, который отвечает за иммунный ответ.

"Эти эпигенетические изменения затрагивают экспрессию 15 генов, участвующих в иммунной защите. Похоже, что именно они помогают снизить вероятность развития аутоиммунной реакции на собственные клетки поджелудочной железы", - пояснил доктор Рафаэль Отт, ведущий автор статьи.