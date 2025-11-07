Роналду назвал себя идеальным

Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду в интервью YouTube-каналу журналиста Пирса Моргана сравнил себя с бывшим капитаном сборной Англии Дэвидом Бекхэмом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, футболист заявил, что, несмотря на привлекательную внешность Бекхэма, он считает себя идеальным.

Роналду отметил, что если бы оказался на пляже Копакабана рядом с Бекхэмом, то публика проявила бы интерес именно к нему, а не к коллеге. Он добавил, что Бекхэм согласился бы с ним.

Ранее Роналду раскрыл секрет спортивного долголетия. Футболист назвал главным инструментом здоровый сон.

Роналду - пятикратный обладатель "Золотого мяча". На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года, серебряным и бронзовым призером континентального первенства, а также победителем Лиги наций УЕФА 2019 года.