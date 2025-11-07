В Индонезии взорвалась мечеть

Десятки человек получили ранения и были госпитализированы после взрыва, произошедшего во время пятничной молитвы в мечети, расположенной на территории школьного комплекса в столице Индонезии Джакарте.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию.

"Полиция расследует причину взрыва на месте происшествия. Число госпитализированных составило 54 человека. Их травмы варьируются от легких до серьезных, включая ожоги", - сообщил начальник городской полиции Асеп Эди Сухери.

Издание отмечает, что, согласно кадрам местных новостных каналов, здание мечети не было сильно разрушено в результате взрыва.