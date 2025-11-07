В Лондоне состоялся концерт Эльчина Ширинова "Мелодия единства, гармония Победы"

B столице Соединенного Королевства Bеликобритании и Северной Ирландии Лондоне, в знаменитом культурном центре "Kings Place", по случаю Дня Победы азербайджанского народа организован концерт нашего соотечественника, живущего в Англии, заслуженного артиста, музыканта Эльчина Ширинова под названием "Melody of Unity, Harmony of Victory" (Мелодия единства, гармония Победы).

Как передает Day.Az, на вечере, организованном Государственным комитетом Азербайджанской Республики по работе с диаспорой, присутствовали проживающие в Англии наши соотечественники и представители местной общественности, официальные лица - помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Aдминистрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Bеликобритании и Северной Ирландии Элин Сулейманов, заведующая отделом Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Салхат Аббасова.

На мероприятии с глубоким уважением была почтена светлая память героев, отдавших жизнь за территориальную целостность страны, представлена широкая информация об истории славной Победы нашего народа.

Выступавшие еще раз вспомнили незабываемое высказывание победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева "Дорогая Шуша, ты свободна!", отметили историческое значение освобождения наших земель от оккупации благодаря решимости главы государства и героизму армии.

Было подчеркнуто, что азербайджанцы за рубежом, активно участвуя в информационной войне, включились в борьбу за такую священную идею, как освобождение наших земель от оккупации, своевременно и с помощью убедительных фактов доводили до мировой общественности наше правое дело.

В исполнении Эльчина Ширинова и сопровождающих его мастеров искусств разных национальностей прозвучали импровизации азербайджанской музыки в стиле джаза.

Наши соотечественники и представители местной общественности встретили высокопрофессиональное выступление музыкантов продолжительными аплодисментами, еще раз довели до внимания незаменимую роль "сценической дипломатии" в доведении до мира исторической победы Азербайджана.