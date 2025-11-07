На Филиппинах объявили чрезвычайное положение из-за тайфуна "Калмаэги".

Как передает Day.Az, число погибших уже приближается к 200, еще сотни пропали без вести. Это самое смертоносное стихийное бедствие года в стране.

На одном из видео показан драматический момент, когда семья проламывает перекрытия, чтобы спастись на крыше от наводнения.

После Филиппин этот тайфун принес дожди и разрушения еще и во Вьетнам.