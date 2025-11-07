https://news.day.az/world/1793887.html На Филиппинах объявили чрезвычайное положение - ВИДЕО На Филиппинах объявили чрезвычайное положение из-за тайфуна "Калмаэги". Как передает Day.Az, число погибших уже приближается к 200, еще сотни пропали без вести. Это самое смертоносное стихийное бедствие года в стране. На одном из видео показан драматический момент, когда семья проламывает перекрытия, чтобы спастись на крыше от наводнения.
