Джейхун Байрамов встретился с послом Греции

7 ноября 2025 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Греции в Азербайджане Христо Каподистриу в связи с завершением его дипломатической миссии в стране.

Как сообщили Day.Az в МИД, в ходе встречи министр высоко оценил вклад посла в развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Грецией.

Стороны отметили положительную динамику в двусторонних отношениях за последнее время. В этом контексте была подчеркнута значимость прошедшей в ноябре 2024 года в Баку Международной климатической конференции COP29, а также встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в сентябре 2025 года в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН.

Было отмечено, что продолжение политического диалога между странами имеет важное значение для развития двусторонних связей.

Собеседники подчеркнули наличие большого потенциала для дальнейшего углубления сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, энергетики, транспорта и транзита, туризма, образования и культуры.

Посол Христо Каподистриа, со своей стороны, заявил, что с теплыми чувствами будет вспоминать время своей работы в Азербайджане.

Во время встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.