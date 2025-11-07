https://news.day.az/officialchronicle/1793874.html Панджали Теймурову присвоено звание Национального героя Азербайджана Гизиру Теймурову Панджали Нурмамед оглу посмертно присвоено звание Национального героя Азербайджана. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующее распоряжение.
