Панджали Теймурову присвоено звание Национального героя Азербайджана

Гизиру Теймурову Панджали Нурмамед оглу посмертно присвоено звание Национального героя Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующее распоряжение.