В мегалотерее Bakcell на основе искусственного интеллекта определён ещё один победитель розыгрыша Zeekr 001. По результатам еженедельного розыгрыша победителем 5-го люкс-автомобиля стала Севда Асадова. Отметим, что Севда Асадова выиграла в лотерее, купив всего лишь 1 AZN пакет "Шанс".

Как сообщает Day.az, в рамках лотереи с помощью искусственного интеллекта ежедневно определяются победители iPhone 17, а каждую неделю - Zeekr 001. Лотерея продлится до 31 декабря. В последующие недели станут известны имена ещё 8 победителей автомобилей Zeekr 001.

Чтобы выиграть в лотерее, достаточно приобрести "Шанс"-пакеты:

• "Шанс"-пакет за 1 манат - 3 шанса → *3#YES

• "Шанс"-пакет за 5 манат - 25 шансов → *25#YES

"Шанс"-пакеты предоставляют абонентам Bakcell право на участие в лотерее, а также минуты для разговоров внутри сети.

Подробнее: lotereya.bakcell.com