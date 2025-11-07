Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева провел одну из самых успешных COP

Несмотря на серьезные препятствия и неопределенности, Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева провел одну из самых успешных Конференций сторон (COP) и решительно реализовал этот процесс.

Как сообщает Day.Az, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова во время выступления на Саммите лидеров 30-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP30), состоявшемся в Белене.

По ее словам, на COP29 Азербайджану удалось устранить разногласия между сторонами и достичь исторического консенсуса по вопросам, которые оставались нерешенными на предыдущих переговорах.

С.Гафарова подчеркнула, что COP29 показала: даже в условиях геополитической напряженности, недоверия и экономической неопределенности страны способны объединяться и действовать вместе ради общих целей.

"Это было подлинной демонстрацией торжества многосторонности, которую Азербайджану удалось обеспечить вопреки постоянным вызовам", - отметила спикер.