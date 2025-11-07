Награждены лица, имеющие особые заслуги в защите территориальной целостности Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении лиц, имевших особые заслуги в защите территориальной целостности Азербайджанской Республики".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении говорится:

"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За особые заслуги в защите и сохранении независимости, территориальной целостности Азербайджанской Республики и отвагу, проявленную при выполнении боевых заданий, наградить следующих лиц:

званием "Национальный герой Азербайджана"

Гурбанова Вагифа Бахтияр оглу - старшего лейтенанта (посмертно)

орденом "Знамя Азербайджана"

Гулиева Акифа Байрам оглу - старшего гизиря в запасе

медалью "За отвагу"

Биньятова Гюльбудага Али оглу - полковник-лейтенанта в запасе

Алиева Башира Иман оглу - майора в запасе

Джалилова Эльмана Сайяд оглу - капитана в запасе

Шалбузова Тофика Шихбала оглу - старшего гизиря в запасе".