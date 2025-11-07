Награждены лица, имеющие особые заслуги в защите территориальной целостности Азербайджана - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении лиц, имевших особые заслуги в защите территориальной целостности Азербайджанской Республики".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении говорится:
"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
За особые заслуги в защите и сохранении независимости, территориальной целостности Азербайджанской Республики и отвагу, проявленную при выполнении боевых заданий, наградить следующих лиц:
званием "Национальный герой Азербайджана"
Гурбанова Вагифа Бахтияр оглу - старшего лейтенанта (посмертно)
орденом "Знамя Азербайджана"
Гулиева Акифа Байрам оглу - старшего гизиря в запасе
медалью "За отвагу"
Биньятова Гюльбудага Али оглу - полковник-лейтенанта в запасе
Алиева Башира Иман оглу - майора в запасе
Джалилова Эльмана Сайяд оглу - капитана в запасе
Шалбузова Тофика Шихбала оглу - старшего гизиря в запасе".
