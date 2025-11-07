Власти Румынии призвали США остановить вывод войск из страны

Заместитель министра обороны Румынии Сорин Молдован заявил о необходимости отменить решение о выводе американских войск из страны, это решение "не является хорошим сигналом для двусторонних отношений". Об этом сообщает Politico, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Молдован отметил, что решение Вашингтона выглядит "довольно странным" с точки зрения политического символизма. Кроме того, этот шаг, по мнению министра, был принят в чувствительный момент для НАТО и может усилить "пропаганду" России о разобщенности внутри военного блока.

Издание отмечает, что ранее министерство войны США (Пентагон) объявило о планах отправки пехотной бригады численностью около 800 военнослужащих из Румынии в американский штат Кентукки, так как бойцы хотят уделить больше внимания проблемам внутри страны.