Сахиба Гафарова выступила с речью на Саммите лидеров COP30

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выступила на Саммите лидеров в рамках 30-й сессии Конференции Сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата (COP30), проходящей в городе Белен Федеративной Республики Бразилия.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на отдел прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в своей речи спикер Милли Меджлиса изложила подробную информацию о важных достижениях, обеспеченных на COP29, организованной Азербайджаном.

По её словам, несмотря на большие препятствия и неопределённости, Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева провёл одну из самых успешных COP, решительно реализовав этот процесс. На COP29 Азербайджану удалось устранить разногласия между сторонами и достичь исторического консенсуса по вопросам, которые не могли быть решены на предыдущих переговорах.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова напомнила, что Азербайджан на COP29 добился принятия Бакинского финансового обязательства, предусматривающего мобилизацию 300 миллиардов долларов США для развивающихся стран ежегодно, начиная с 2025 года.

По ее словам, это крупнейший финансовый пакет, достигнутый на сегодня в рамках Организации Объединённых Наций. Кроме того, на COP29 была поставлена цель по увеличению ежегодного объёма климатического финансирования для развивающихся стран до не менее 1,3 триллиона долларов к 2035 году. Для достижения этой цели Азербайджан тесно сотрудничал с бразильской стороной в разработке Дорожной карты Баку-Белем.

Спикер Милли Меджлиса также напомнила, что COP29 достигла выдающихся результатов в реализации ряда других ключевых мандатов, которые она на себя взяла. По словам Сахибы Гафаровой, одним из них является завершение разработки правил, регулирующих углеродные рынки в рамках Статьи 6 Парижского Соглашения, благодаря чему она стала полностью операционной спустя 10 лет после принятия Парижского Соглашения.

Было отмечено, что COP29 также обеспечила полное функционирование Фонда потерь и ущерба, начиная с 2025 года, и его готовность к выплате ресурсов. Также был активирован Расширенный рамочный подход к транспарентности, что является важным шагом в обеспечении прозрачности и подотчётности в глобальных климатических действиях. Кроме того, была достигнута договорённость по широкому спектру важных мандатов, связанных со смягчением последствий ущерба, адаптацией, гендерными вопросами, вопросами коренных народов и другими взаимосвязанными приоритетами.

Говоря о том, что Азербайджан уделяет большое внимание поддержке наиболее уязвимых групп, спикер Милли Меджлиса подчеркнула, что наша страна превратила это обязательство в ключевой элемент своего председательства на COP29. С этой целью Азербайджан оказал финансовую поддержку для обеспечения участия представителей малых островных развивающихся государств (SIDS) и наименее развитых стран (LDCs) в COP29. Азербайджан организовал специальную конференцию для SIDS во время Саммита лидеров на COP29, предоставив платформу для выслушивания их особых проблем и приоритетов на высоком политическом уровне.

В выступлении было сообщено, что Председательство COP29 подготовило Повестку действий, состоящую из 14 инициатив, охватывающих все ключевые аспекты Парижского Соглашения. Основная цель этой повестки - не только установить цели, но и обеспечить создание необходимой инфраструктуры и реализацию практических мер для их достижения. Однако, помимо этих результатов, как было подчёркнуто, COP29 также восстановила доверие к многосторонней системе. По словам спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой, COP29 показала, что даже в период геополитической напряжённости, недоверия и экономической неопределённости страны всё же могут объединиться и действовать вместе ради общих интересов. Это было подлинной демонстрацией торжества многосторонности, которую Азербайджану удалось обеспечить вопреки постоянным вызовам.

Спикер Милли Меджлиса также сказала, что Азербайджан совместно с Председательствами COP28 и COP30 продемонстрировал твёрдую приверженность продвижению амбициозных Определяемых на национальном уровне вкладов (ОНУВ). Азербайджан проявил такую же решимость при подготовке своих собственных ОНУВ. Так, он поставил цель достичь намеченных на 2050 год задач на 15 лет раньше, намереваясь реализовать эти цели в течение следующего цикла ОНУВ к 2035 году. Это отражает нашу неизменную приверженность климатическим действиям, даже в условиях, когда мы продолжаем крупномасштабные восстановительные и миноочистительные работы на двадцати процентах наших территорий, которые были оккупированы и разрушены в течение последних трёх десятилетий.

В заключение своего выступления спикер Милли Меджлиса вновь заявила, что после создания в рамках COP29 благоприятных условий для климатических действий, COP30 предоставляет ещё одну возможность для дальнейшего продвижения климатических планов. Азербайджан готов всецело поддержать председательство COP30 и вносить свой вклад в реализацию его видения как "COP исполнения". Спикер Сахиба Гафарова призвала поддержать Бразилию в этом важном процессе, принимать важные решения и осуществлять действия, которые имеют решающее значение для нашей планеты и нашего будущего.