Ковёр "Çələbi", сотканный в рамках проекта "Карабах в узорах", передан в филиал Азербайджанского музея ковра в Шуше

Ковер "Çələbi", сотканный в рамках социального проекта "Карабах в узорах" (Qarabağ İlmələrdə), символизирует Победу Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне и накануне 5-й годовщины Победы был передан в Шушинский филиал Азербайджанского национального музея ковра, сообщили Day.Az в пресс-службе "Азерхалча".

Проект "Qarabağ İlmələrdə" олицетворяет вклад каждого гражданина Азербайджана, единство и солидарность народа в дни войны.

Инициатором проекта выступило Общественное объединение "Сеть журналистов Азербайджана" при организационной поддержке ОАО "Təmiz Şəhər", ОАО "Azərxalça" и министерства культуры Азербайджана. В рамках проекта также был подготовлен документальный фильм "Qarabağ İlmələrdə", в котором запечатлён весь процесс ткачества ковра.

Станок для создания ковра был установлен на специальном автомобиле, который передвигался по разным регионам страны в течение 44 дней. Тысячи людей приняли участие в процессе создания ковра. Первые узлы на ковре сделали участники войны, а последние узлы были сделаны уже в Шуше. Церемония срезания со станка ковра, на котором изображён символ нашей Победы - харыбюльбюль, прошла при участии семей шехидов.

Следует отметить, что ковер "Qarabağ İlmələrdə" является также первым карабахским ковром, созданным в Шуше после её освобождения от оккупации.