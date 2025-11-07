В Китае начались продажи обновленного внедорожника Tank 400

В Китае стартовали продажи обновленного внедорожника Tank 400. Об этом сообщает портал carnewschina.com. Цена автомобиля в базовой версии составляет 249,8 тыс. юаней, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новый Tank 400 получил увеличенную решетку радиатора и сохранил дизайн двойной хромированной окантовки. Фары также соответствуют текущей модели. Передний бампер был переработан и стал шире и толще. На крыше появился лазерный радар.

Кроме того, обновленный Tank 400 получил расширенный набор систем помощи водителю, а также крупный цветной телевизор и холодильник в салоне.

Силовая установка внедорожника включает бензиновый турбомотор 2.0 и электродвигатель, ее суммарная мощность - 408 л.с.