Эти граждане Азербайджана получат новые квартиры

В Азербайджане регулярно предпринимаются важные шаги для улучшения жилищного обеспечения лиц с установленной инвалидностью и семей шехидов. В этом направлении продолжаются социально ориентированные меры, реализуемые государством.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках этих мероприятий в ещё одном районе - Балакене - будут предоставлены новые квартиры лицам с инвалидностью и семьям шехидов.

Так, в указанном районе будет передано 12 трехкомнатных квартир лицам с установленной инвалидностью и семьям шехидов.

Министерством труда и социальной защиты населения и подведомственным ему Агентством социальных услуг уже начаты подготовительные работы.

По прогнозу агентства, обеспечение указанных лиц жильём обойдётся в 1,2 млн манатов.