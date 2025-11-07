В Музее искусств открылась выставка «Цвета Победы»

В Национальном музее искусств Азербайджана состоялась церемония открытия выставки "Цвета Победы". Выставка, организованная совместно министерством культуры Азербайджана, Союзом художников Азербайджана и Национальным музеем искусств Азербайджана, посвящена 5-летию Великой Победы, одержанной в 44-дневной Отечественной войне, сообщает Day.Az.

В начале мероприятия минутой молчания была почтена светлая память шехидов.

Затем с речами выступили директор Национального музея искусств Азербайджана Ширин Меликова и первый заместитель председателя Союза художников Азербайджана, народный художник Салхаб Мамедов. В своих выступлениях они подчеркнули, что выставка "Цвета Победы" является воплощением любви художников к Родине, отражением нашей гордости и единства, став художественной летописью нашей Победы.

В экспозиции представлены произведения известных и молодых художников, посвящённые героям 44-дневной Отечественной войны, восстановительным работам на освобождённых территориях, теме "Большого возвращения" и чарующей природе Карабаха. Среди участников выставки - народные художники Ариф Гусейнов и Сирус Мирзазаде, заслуженные художники Адиль Шихалиев и Эльшан Гаджизаде, а также художники Вяфа Панахова, Интигам Агаев, Нигяр Велиева, Мирза Гулиев, Хафиз Керимов, Улькяр Алиева и другие авторы, представившие свои работы, выполненные в различных техниках.

Картины, созданные в жанрах живописи и графики, а также образцы декоративно-прикладного искусства, включая гобелены, выражают дух Великой Победы и передают художественными средствами образы героических воинов, подаривших нашему народу радость Победы. Такие произведения, как "Плато Джыдыр", "Харыбюльбюль", "Мост Худаферин", "Возвращение", "Рассвет Победы", "Шуша, ты свободна!" и другие, формируют концептуальную основу экспозиции.

