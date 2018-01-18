Армянская церковь открыто пошла против Грузии - ПОДРОБНОСТИ СКАНДАЛА

Под конец минувшего года между Арменией и Грузией начал зарождаться очередной скандал. Очередной - потому что это не первая серьезная проблема между странами. Но об этом чуть позже.

Разгоревшийся ныне скандал, с одной стороны, не является конфликтом между странами, а зависает где-то на уровне внутригрузинских административных проблем. Но в реальности это проблема именно между Арменией и Грузией, а не грузинской епархией армянской церкви и исполнительной властью этой страны.

Как сообщили сегодня армянские СМИ, грузинская епархия Армянской апостольской церкви обратилась в суд по вопросу передачи армянской церкви с непроизносимым названием "Тандоянц Сурб Аствацацин" в Тбилиси Грузинской патриархии на основе "фальсифицированных документов". Об этом заявила News.am пресс-секретарь епархии ААЦ Сусанна Хачатрян. По ее словам, в представленном иске содержится требование по возвращению церкви ААЦ, "поскольку ее армянское происхождение не вызывает никаких сомнений, и это доказано всеми имеющимися фактами, архивными материалами".

Хачатрян также поведала, что хотя встречи и обсуждения с грузинской стороной по этому поводу продолжаются, епархия все же решила подать на грузинское правительство в суд. Ну, чтобы, наверное, лишнее время не тратить, а сразу взять быка за рога.

Вот как выглядит ситуация с точки зрения армянских мифотворцев. Рассказывается, что в апреле 2017 года секретарь Грузинской патриархии Ботковели обратился в Агентство по охране и реставрации памятников Грузии для получения сведений о церкви Тандоянц. Агентство предоставило ему "фальсифицированный документ" о том, что прежде церковь якобы была грузинской, на основе чего она и передана в собственность Грузинской патриархии.

С того момента присвоение церкви, расположенной в самом центре столицы, стало задачей номер один для армянских церковников. Почти что делом чести. Во время декабрьского визита Сержа Саргсяна в Грузию глава епархии ААЦ пожаловался ему на грузинское правительство, которое, дескать, не разобравшись, взяло и отдало церковь своей патриархии.

Стоит напомнить, что пару лет назад Саргсян посетил Грузию в сопровождении католикоса Гарегина. Как раз в тот период разгорелся скандал в связи с требованиями армянской стороны "вернуть" армянам 442 церкви. И не только церкви, но и земли вокруг них. Хотя 442 церкви - это еще не все, в целом армянство претендует на 653 храма в Грузии. Глава армянской епархии Вазген Мирзаханян тогда раздавал интервью, обвиняя грузинские власти в том, что они, дескать, не идут навстречу требованиям армян.

Говорил Саргсян в ходе того визита о "возвращении" церквей или нет, неизвестно. Может быть, тогда этот вопрос и поднимался, но в ходе последней поездки в Грузию он уж точно помалкивал, потому что и грузинская сторона выдвинула Еревану встречные требования - вернуть грузинской церкви присвоенные армянами храмы на территории нынешней Армении.

Как бы там ни было, а визит Саргсяна в Тбилиси вопроса в пользу ААЦ не решил. Не случайно Мирзаханян разбрасывался угрозами в адрес грузинского правительства обратиться в международный суд.

Решением правительства Георгия Квирикашвили собор передан Грузинской православной церкви (ГПЦ), однако Мирзаханян считает, что власти Грузии "предварительно не изучили историческое происхождение храма и его культурные и религиозные признаки".

Очень странно слышать такие обвинения из уст представителя армянства. Как известно, армянские фальсификаторы являются первыми в мире по таланту к подделкам чужой истории под армянскую. Такую судьбу разделили десятки тысяч памятников истории, культуры в нашем регионе, при этом говорящие о принадлежности другим народам явные "культурные и религиозные признаки" армянских фальсификаторов совершенно не беспокоили.

Одним словом, иск подан. Возможно, это очень большая ошибка армянской епархии, которая может обернуться против нее же самой. В любом случае, грузинская сторона уверена в своей правоте, так как привыкла ориентироваться на реальные исторические факты, а не сфальсифицированные с определенными намерениями, как обычно поступают в Армении. Как заявил СМИ секретарь Каталикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, отец Микаэль Ботковели, в патриархии спокойно относятся к планам армянской епархии оспорить принадлежность церкви в судебных инстанциях. "У них есть право подавать в суд. Это им решать. Но в нашем распоряжении все доказательства грузинского происхождения этой церкви", - отметил Ботковели, выразив уверенность, что если армянская епархия действительно подаст в суд, "этот суд станет для них великим позором".

Сейчас в церкви идут строительно-восстановительные работы. Сразу после завершения работ в церкви, вероятнее всего, возобновится богослужение, сообщают грузинские СМИ.

Армянские националисты в Грузии уже не могут, как раньше, сохранять на лицах маску добропорядочных и лояльных граждан. И главные скандалы разгораются вокруг духовных вопросов, так как принадлежность грузин и армян к православной церкви открывает армянским фальсификаторам большой простор для подделок. И это вовсе не безобидные занятия каких-нибудь "ботаников" в научном институте, это агрессивные действия, направленные на дестабилизацию страны.

Достаточно напомнить об инциденте в связи с церковью, расположенной в селе Кумурдо региона Самцхе-Джавахети. Армянские провокаторы устроили бучу с требованием установки своего хачкара на территории церкви, признанной памятником грузинской духовной культуры и внесенной в Список наследия ЮНЕСКО. Власти, разумеется, выступили против такой тихой армянизации памятника, которая в будущем непременно обернулась бы против грузинских интересов. Армянская молодежь в ходе инцидента проявила крайнюю агрессию в отношении полиции. Уже не говорим об истеричной пропагандистской кампании, устроенной вокруг случившегося в Армении.

В заключение отметим, что ведущая "духовную" войну против Грузии Армения еще и пытается рассорить Тбилиси с соседними Турцией и Азербайджаном. Наши страны обвиняются в якобы "попытках дестабилизации" в армянонаселенных регионах Грузии и "радикализации" местных азербайджанцев. Все это не более чем слова и измышления армянской стороны, которая ничего не может предложить грузинским соседям, чтобы хоть как-то скрыть тот факт, что основной дестабилизирующей силой в Грузии является как раз армянская община, а в регионе - Республика Армения.

Зульфугар Ибрагимов