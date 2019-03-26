На днях в армянском Енокаване состоялась неформальная встреча премьер-министров Армении и Грузии Никола Пашиняна и Мамуки Бахтадзе.

Напомним, что это вторая встреча двух премьеров в подобном формате. Первая, как известно, прошла в январе в Болниси.

Тогда многие наблюдатели удивлялись, почему для встречи был выбран именно азербайджанонаселенный регион. Куда понятнее было бы, если бы два премьера встретились в Тбилиси или, на худой конец, в населенном армянами регионе Самцхе-Джаваети. И самое неприятное, что через несколько дней после той встречи, 20 января в селе Бугашен Ахалкалакского муниципалитета состоялось торжественное открытие памятника армянскому бандиту, участнику этнических чисток азербайджанского населения в годы карабахской войны Михаилу Авагяну.

Не все "чисто" и с Енокаваном, названным в честь коммунистического деятеля. Обычное село, такое же бедное, как вся армянская глубинка. Но тут есть один нюанс. Оказывается, в XII веке, во времена правления царицы Тамары данная территория "перешла" к Грузии. Теперь она является частью составленной из лоскутов чужих земель Армении, и премьеру Пашиняну, наверное, доставляет большое удовольствие встречаться с грузинским коллегой именно здесь.

Объясняя журналистам, почему встреча с премьером Грузии прошла именно в Енокаване, пресс-секретарь Никола Пашиняна Владимир Карапетян поведал, что армянская сторона хотела показать грузинскому премьеру "всю прелесть и возможности" Енокавана. Однако погода испортила грандиозные планы армянской стороны. Удивительно, насколько должны быть малы "прелести и возможности" этого армянского села, если обычная непогода смогла свести их на нет.

Примечательно, что обе встречи Пашиняна с грузинским коллегой были неформальными. То есть какие бы важные вопросы на них не обсуждались, это не будет иметь никаких официальных последствий. Вообще, за новоиспеченным армянским премьер-министром давно замечено, что он предпочитает встречи именно такого формата, как бы избегая ответственности и серьезных решений. Так же точно он продолжает уклоняться от официальных встреч в рамках переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта.

Тем не менее, встреча в Енокаване состоялась и на ней обсуждались, как пишут армянские СМИ, вопросы двустороннего сотрудничества и тому подобное.

Самое примечательное, что в то время, как Пашинян и Бахтадзе беседовали в Енокаване, на армянском медиа-пространстве опять началась истерика по поводу "спорного" храма в Тбилиси, который армяне считают своим. Эта тема, которая серьезно усложняет отношения двух стран, но от которой Армения не намерена отказываться. Расчет прост и банален для рекрутов армянской экспансии - присвоение храмов и принадлежащих им территорий непременно в конечном итоге приведет к искажению истории Грузии и ее "армянизации".

Напомним, что в начале прошлого года Грузинская епархия Армянской апостольской церкви выступила с заявлением о "незаконной" передаче Грузинской церкви территории храма в центре Тбилиси, упорно называемого армянами Тандоянц. Епархия ААЦ сравнила это с "захватом церквей большевиками в 1921 году".

В целом, у армян большие планы на духовные учреждения Грузии. Несколько лет назад разгорелся скандал в связи с требованиями армянской стороны "вернуть" армянам 442 церкви. И не только церкви, но и земли вокруг них. Хотя 442 церкви - это еще не все, в целом армянство претендует на 653 храма в Грузии. Глава армянской епархии Вазген Мирзаханян тогда раздавал интервью, обвиняя грузинские власти в том, что они, дескать, не идут навстречу требованиям армян.

Интересно, что тот же Мирзаханян ранее заявлял, что "армянская сторона против создания комиссии по изучению принадлежности церквей, в том числе и Сурб Норашен, происхождение которых оспаривается представителями Грузинской православной церкви".

Главе епархии должно очень не понравиться предложение президента Грузии Саломе Зурабишвили, которое она озвучила в ходе своего недавнего визита в Ереван. Президент предложила провести научную экспертизу при подключении археологов для идентификации происхождения конкретных церквей, на которые укажет Армянская церковь. Это огромная уступка со стороны Тбилиси, который мог бы просто проигнорировать истерику армянской стороны.

То есть до сих пор ААЦ фактически отказывалась от научного анализа вопроса. Почему? Видимо, потому что знала, что выявленные специалистами факты будут куда сильнее аргумента "я просто это знаю", которым оперирует армянская сторона.

И еще один немаловажный факт. Армения до сих пор не признает наличие на своей территории грузинских церквей и не собирается даже обсуждать этот вопрос. В этой связи не существует и Армянской епархии Грузинской церкви. По заявлениям представителей ААЦ, "до сих пор грузинская церковь не представила ни одного доказательства существования грузинских церквей на территории Армении".

Однако на самом деле, как свидетельствуют выкладки грузинских ученых, список грузинских церквей, присвоенных и армянизированных в Армении, достаточно большой. Грузинской стороне просто недостает наглости своих армянских соседей, чтобы превратить вопрос в межгосударственный скандал.

Не удивительно, что армянская сторона упорно отказывается от создания совместной комиссии (как она, кстати, отказывается от создания такой комиссии по "геноциду армян"). Ведь в результате исследований выявится очень неприятная для Армении истина.

А пока премьер Пашинян с огромным моральным и физическим удовлетворением принимает премьера Грузии на принадлежавших грузинам при царице Тамаре землях и пытается произвести впечатление. Но вся эта мишура никогда не сделает Ереван и Тбилиси друзьями. а Армению - нужной и интересной Грузии страной.

Региональные реалии делают затеянную Пашиняном игру совершенно бессмысленной и заведомо проигрышной.

Зульфугар Ибрагимов