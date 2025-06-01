iPhone 17 окажется почти полной копией iPhone 16

Базовая модель iPhone 17 окажется практически полной копией iPhone 16, так как в нем будет тот же процессор и тот же объем оперативной памяти. Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на аналитика GF Securities Джеффа Пу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В то время как чип Apple A18 для iPhone 17 будет производиться по 3-нанометровому техпроцессу TSMC N3E, чипы A19 для iPhone 17 Air и A19 Pro для моделей iPhone 17 Pro и Pro Max получат более современный 3-нм техпроцесс TSMC N3P.

Также ожидается, что iPhone 17 будет оснащен 8 ГБ оперативной памяти, сколько и в iPhone 16. При этом iPhone 17 Air и Pro-версии предложат увеличенный до 12 ГБ объем памяти.

Тем не менее изменения в iPhone 17 все же будут - новинка получит дисплей с частотой обновления 120 Гц и фронтальную камеру с разрешением 24 Мп.

Кроме того, аналитик Росс Янг утверждает, что размер экрана базового iPhone 17 увеличится до 6,3 дюйма, в то время как базовый iPhone 16 имел дисплей диагональю 6,1 дюйма.

Презентация смартфонов серии iPhone 17 ожидается в сентябре.