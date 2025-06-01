Добро пожаловать в Бакинский метрополитен: станция «8 Ноября»

Машинист наблюдает за пассажирской платформой через боковое зеркало. Контролер поднимает вверх красный диск - это знак того, что все в порядке, можно начинать движение. Запускается двигатель поезда, раздается гул. Поезда метро стремительно мчатся по стальным рельсам. Поезд, отправившийся со станции "Мемар Аджеми", приближается к следующей остановке. Примерно за три минуты он преодолевает путь длиной 1,2 километра, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Вынырнув из тоннеля, поезд въезжает на ярко освещенную станцию. Раздается привычное объявление диктора:

"Осторожно, двери открываются. Станция "8 Ноября"

Пассажиры выходят из вагонов на освещенную платформу. С первых шагов взору открывается просторный вестибюль с особым архитектурным стилем. Металлические элементы, свисающие с потолка, напоминают современный индустриальный дизайн. Это панно является данью уважения светлой памяти шехидов. Мраморные панели на стенах и световые эффекты в цветах государственного флага Азербайджана придают станции неповторимый облик. Свет округлых люстр завершает ее эстетический образ.

Заместитель начальника службы движения ЗАО "Бакинский метрополитен" Анар Заманов следит за движением прибывающих на станцию поездов и перемещением пассажиров. Он охотно отвечает на вопросы корреспондента AЗЕРТАДЖ, обратившегося с просьбой рассказать об особенностях станции "8 Ноября", которая была введена в эксплуатацию 29 мая 2021 года и на днях отметила четвертую годовщину своей деятельности.

"8 Ноября" - это 26-я станция Бакинского метрополитена и четвертая по счету на фиолетовой ветке. Как и другие станции этой линии, она рассчитана на движение составов из семи вагонов. Длина пассажирской платформы составляет 144 метра, ширина - 11 метров. "8 Ноября" - единственная станция на линии, оборудованная лифтом. После станции "Автовокзал" только здесь есть переход, позволяющий поездам разворачиваться и двигаться в обратном направлении. Благодаря наличию поворотной камеры длиной 194 метра, этот маневр осуществляется здесь намного удобнее и быстрее, чем на более ранних станциях. Если в первые дни запуска станции ею пользовались 2,2-2,3 тысячи пассажиров в сутки, то сегодня этот показатель составляет 5,4-5,5 тысячи", - говорит Анар Заманов.

Название станции, расположенной в Насиминском районе столицы, выбрано не случайно. Она названа в честь великой Победы, одержанной в Отечественной войне, и символизирует дух единства народа, веру в победу и глубокое уважение к памяти шехидов. Эта станция - словно место встречи прошлого и будущего. Она является не только частью городской инфраструктуры, но и важным вкладом в духовную составляющую жизни азербайджанского народа. Мраморные панели и световые эффекты в цветах национального флага - одни из главных особенностей станции. Каждый житель и гость столицы, оказавшись на станции "8 Ноября", ощущает величие летописи Победы, созданной азербайджанским народом.

Следует отметить, что услугами этой станции в основном пользуются жители прилегающих районов, а также сотрудники Центрального военного госпиталя, военнослужащие, проходящие там лечение, пациенты и их посетители.

...Один за другим мчатся поезда, прибывающие со станции "Ходжасан" и возвращающиеся по маршруту "8 Ноября - Мемар Аджеми - Автовокзал - Ходжасан".

"Общая протяженность станции "8 Ноября", включая поворотную камеру и пассажирскую платформу, составляет 363 метра. В зависимости от рельефа местности глубина залегания станции варьируется от 12 до 22 метров. Пассажиры могут воспользоваться эскалаторами, лестницами и лифтами. Для людей с ограниченными возможностями установлены три лифта. Инвалидные коляски с помощью специального оборудования опускаются на уровень платформы, и пассажиры доставляются к месту назначения, используя специально отведенные в вагонах места", - рассказывает замначальника службы движения.

"Осторожно, двери закрываются..."

...Как только поезд прибывает в пункт назначения, раздается голос диктора:

"Станция "8 Ноября". Просьба покинуть вагоны".

Пассажиры выходят на конечной станции фиолетовой ветки. Опустевший состав направляется к поворотной камере, чтобы вновь выйти на линию...

Строительство следующей станции, расположенной примерно в километре отсюда, уже почти завершено. После окончания отделочных работ в эксплуатацию будет введена 28-я станция Бакинского метрополитена, которая доставит пассажиров к новому пункту назначения. И тогда, по прибытии на станцию "8 Ноября", вновь зазвучит привычная мелодия и голос диктора объявит:

"Осторожно, двери закрываются. Следующая станция - B04".