https://news.day.az/world/1756911.html Сильный смерч засняли на камеры в Украине - ВИДЕО В украинском Чернигове местные жители заметили необычное явление - сильный вихрь в облаках. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Смерч зафиксировали прямо в центре города.
Сильный смерч засняли на камеры в Украине - ВИДЕО
В украинском Чернигове местные жители заметили необычное явление - сильный вихрь в облаках.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Смерч зафиксировали прямо в центре города.
В комментариях украинцы сообщают, что не впервые замечают его в Чернигове -в последний раз это атмосферное явление фиксировали в апреле, накануне затяжного похолодания.
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