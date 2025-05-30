Сильный смерч засняли на камеры в Украине

В украинском Чернигове местные жители заметили необычное явление - сильный вихрь в облаках.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Смерч зафиксировали прямо в центре города.

В комментариях украинцы сообщают, что не впервые замечают его в Чернигове -в последний раз это атмосферное явление фиксировали в апреле, накануне затяжного похолодания.