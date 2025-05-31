https://news.day.az/sport/1757118.html Азербайджанские дзюдоисты отправятся в Амман Международная федерация дзюдо (IJF) объявила о месте проведения чемпионата мира среди юниоров. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он состоится 23-27 октября в Аммане (Иордания). ЧМ среди юниоров включит в себя не только личные соревнования, но и турнир смешанных команд.
Азербайджанские дзюдоисты отправятся в Амман
Международная федерация дзюдо (IJF) объявила о месте проведения чемпионата мира среди юниоров.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он состоится 23-27 октября в Аммане (Иордания).
ЧМ среди юниоров включит в себя не только личные соревнования, но и турнир смешанных команд.
Таким образом, главный старт года для молодежной сборной Азербайджана пройдет в Аммане.
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