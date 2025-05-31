Азербайджанские дзюдоисты отправятся в Амман

Международная федерация дзюдо (IJF) объявила о месте проведения чемпионата мира среди юниоров.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он состоится 23-27 октября в Аммане (Иордания).

ЧМ среди юниоров включит в себя не только личные соревнования, но и турнир смешанных команд.

Таким образом, главный старт года для молодежной сборной Азербайджана пройдет в Аммане.