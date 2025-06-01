В России мост обрушился на поезд, десятки пострадавших

Число пострадавших в результате обрушения моста в Брянской области России достигло 66 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"К этому часу количество пострадавших составляет 66 человек, в том числе 3 детей", - написал губернатор.

Отметим, что 31 мая в результате обрушения моста на участке Пильшино - Выгоничи Брянской области сошли с рельсов локомотив и вагоны пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Климов - Москва. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате инцидента погибли семь человек.