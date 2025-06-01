https://news.day.az/world/1757202.html В России мост обрушился на поезд, десятки пострадавших - ВИДЕО Число пострадавших в результате обрушения моста в Брянской области России достигло 66 человек. Как передает Day.Az, об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "К этому часу количество пострадавших составляет 66 человек, в том числе 3 детей", - написал губернатор.
В России мост обрушился на поезд, десятки пострадавших - ВИДЕО
Число пострадавших в результате обрушения моста в Брянской области России достигло 66 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"К этому часу количество пострадавших составляет 66 человек, в том числе 3 детей", - написал губернатор.
Отметим, что 31 мая в результате обрушения моста на участке Пильшино - Выгоничи Брянской области сошли с рельсов локомотив и вагоны пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Климов - Москва. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате инцидента погибли семь человек.
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