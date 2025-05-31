Житель Геранбойского района подорвался на мине

31 мая 2025 года на территории села Еникенд Геранбойского района произошел минный инцидент.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении пресс-службы МВД, Генпрокуратуры и Агентства Азербайджанской Республики по разминированию.

Было отмечено, что житель села Гарачинар Геранбойского района Аббасов Галиб Кямран оглу, 1980 года рождения, подорвался на мине при выпасе скота на территории села Еникенд - бывшей линии соприкосновения, не очищенной от мин. У него ампутирована левая нога ниже колена.

По данному факту в прокуратуре Геранбойского района проводится расследование.

Агентство, МВД и Генеральная прокуратура вновь призывают граждан соблюдать правила безопасности, обращать внимание на знаки, указывающие на минную опасность, и не заходить на незнакомые участки.