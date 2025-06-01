https://news.day.az/world/1757184.html Беспорядки в центре Парижа - ВИДЕО Беспорядки начались в центре французской столице, где болельщики футбольной команды ПСЖ начинают праздновать приближающуюся победу в Лиге чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на французские СМИ. По их данным, в районе площади Шарля де Голля, близ Елисейских полей, болельщики прорвались через установленные полицией заграждения.
Беспорядки в центре Парижа - ВИДЕО
Беспорядки начались в центре французской столице, где болельщики футбольной команды ПСЖ начинают праздновать приближающуюся победу в Лиге чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на французские СМИ.
По их данным, в районе площади Шарля де Голля, близ Елисейских полей, болельщики прорвались через установленные полицией заграждения. Стражи порядка в ответ применили водомет.
По данным властей, в Париже вечером задержали 59 человек, у которых нашли петарды и другие запрещенные предметы.
Кроме того, в районе стадиона "Парк де Пренс" были слышны взрывы петард, сотрудники полиции применяли слезоточивый газ.
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