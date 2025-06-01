Беспорядки в центре Парижа

Беспорядки начались в центре французской столице, где болельщики футбольной команды ПСЖ начинают праздновать приближающуюся победу в Лиге чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на французские СМИ.

По их данным, в районе площади Шарля де Голля, близ Елисейских полей, болельщики прорвались через установленные полицией заграждения. Стражи порядка в ответ применили водомет.

По данным властей, в Париже вечером задержали 59 человек, у которых нашли петарды и другие запрещенные предметы.

Кроме того, в районе стадиона "Парк де Пренс" были слышны взрывы петард, сотрудники полиции применяли слезоточивый газ.