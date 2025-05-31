НАСА перезапустит двигатели станции Psyche

НАСА приняло решение о переключении автоматической станции Psyche, направляющейся к астероиду 16 Психея, на резервную линию подачи топлива (ксенона) в двигатели.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Ленту.Ru", об этом пишет издание SpaceNews.

По оценке американских инженеров, компонент клапана в топливопроводе станции "больше не функционирует должным образом и препятствует потоку ксенона к двигателям", что стало причиной их отключения в начале апреля.

Решение проблемы специалисты НАСА увидели в переключении на резервную топливную линию, использование которой к середине июня позволит перезапустить двигатели Psyche.

В октябре 2023 года на сверхтяжелой ракете Falcon Heavy, стартовавшей с космодрома в американском штате Флорида, была запущена станция Psyche.

В задачи миссии входит изучение металлического астероида 16 Психея, структура которого напоминает ядро планеты вроде Марса. На орбиту вокруг астероида, диаметр которого превышает 250 километров, аппарат должен выйти в 2029 году. Рядом с 16 Психея станция будет находиться около 21 месяца, в течение которых планируется изучить магнитное и гравитационное поля астероида, а также исследовать его химический состав и особенности строения.

Ранее сообщалось, что на Марсе обнаружено аномальное чередование светлых и темных пород.