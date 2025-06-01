В Британии потратят более миллиарда фунтов стерлингов на ИИ и хакеров

Британское правительство потратит более одного миллиарда фунтов стерлингов на внедрение искусственного интеллекта (ИИ) и создание групп по совершению кибератак для противодействия деятельности враждебных стран. Об этом пишет издание The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Министр обороны Британии Джон Хили обещал дать военным больше возможностей в интернете для борьбы с враждебными государствами. Он добавил, что клавиатуры стали средствами ведения войны, поэтому использование технологий установит новые стандарты в обороне.

"Выступление Джона Хили стало самым явным подтверждением желания Британии осуществлять наступательные хакерские атаки", - отметили авторы материала.

Журналисты добавили, что Минобороны Британии подвергалось атакам якобы с территории России и Китая.