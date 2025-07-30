https://news.day.az/society/1771014.html Предотвращен ввоз крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан Азербайджанские пограничники пресекли попытку незаконного ввоза в страну наркотиков из Ирана. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС).
Предотвращен ввоз крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан
Азербайджанские пограничники пресекли попытку незаконного ввоза в страну наркотиков из Ирана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС).
Согласно информации, в зоне ответственности пограничного отряда "Лянкяран" погранвойск ГПС предотвращена попытка нарушения государственной границы из Ирана в направлении Азербайджана.
В результате проведенных пограничных оперативно-разыскных мероприятий в служебной зоне были обнаружены и изъяты наркотики общим весом 17 кг 450 г (11 кг 450 г марихуаны, 6 кг гашиша) и 4 950 таблеток метадона М-40, содержащих наркотические вещества.
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